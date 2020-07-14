Поліцейські відновили картину загибелі 33-річної акторки, зірки серіалу "Хор" Наї Рівери, тіло якої після шести днів пошуку виявили на озері.

Про це йшлося на брифінгу шерифа округу Вентура Білла Аюба.

Як повідомлялося раніше, в середу американська акторка та співачка, широко відома за роллю чирлідерши Сантани Лопез в телесеріалі “Хор”, Ная Рівера пропала безвісти під час прогулянки на орендованому човні разом із чотирирічним сином Джозі. Після того як закінчився термін повернення човна, співробітники бази вирушили їх шукати, але виявили лише Джозі, що спав у човні в рятувальному жилеті. 13 липня правоохоронці виявили тіло зниклої Наї Рівери.

За словами шерифа, у правоохоронців немає підстав припускати, що смерть акторки пов’язана з насильством або самогубством.

З розмови з сином правоохоронцям стало відомо, що Ная пропала, коли плавала з дитиною біля човна.

“Він і Ная плавали в озері разом в якийсь момент своєї подорожі. Ная підсадила його в човен, потім, як він сказав слідчим, він озирнувся і побачив, як вона зникла під поверхнею води”, — сказав шериф.

У момент виявлення 4-річного Джозі в човні також був знайдений рятувальний жилет для дорослої людини. Правоохоронці припускають, що Ная плавала без жилета та могла загинути під час дрейфу човна.

“Можливо, човен почав дрейфувати, він не була досить стійким. Ная зібрала достатньо енергії, щоб повернути свого сина назад у човен, але недостатньо, щоб врятувати себе”, — додав шериф.

Остаточну причину смерті встановлять під час розтину, який буде проведено найближчими днями.