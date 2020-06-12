Про це повідомили в Instagram-акаунті бренду.
Як відомо, червень — це прайд-місяць, присвячений ЛГБТ-спільноті та її боротьбі за свої права. Уже кілька десятиліть саме цього місяця по всьому світу проходять Марші Рівності та інші заходи.
У 2020 році до прайд-місяця Versace представив літню капсульну колекцію, створену з метою підтримки ЛГБТ-спільноти.
Частина коштів від продажу колекції бренд має намір направити благодійним організація, які займаються питаннями інклюзивності та рівноправності, — Pride Live та Arcigay.
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Versace has always been a supporter of diversity and inclusivity. We will be donating a portion of sales from our new #Pride2020 capsule collection to @prideliveofficial and @arcigay.it: two charities working to create a more equal society. Learn more through the link in bio.
“Підтримка ЛГБТК+ людей завжди була пріоритетом для мене. Зараз як ніколи важливо, щоб ми доповнили наші слова діями”, — зазначила італійська модельєрка і головна дизайнерка модного дому Versace Донателла Версаче.
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“Last year I had the honor of becoming a Stonewall Ambassador. Supporting LGBTQ+ people has always been a priority for me. Now more than ever it’s important we add actions to our words. This year the Versace #Pride2020 capsule will help fund @prideliveofficial in the US and @arcigay.it in Europe to help further the cause of equality in our world.” @donatella_versace
У капсулу увійшли укорочені топи, майки, спідня білизна, кепки і багато іншого. Основний колір виробів — чорний, всі моделі прикрашені веселковими смужками і логотипом Versace.
- Нагадаємо, щорічний Марш Рівності “КиївПрайд” цього року пройде в онлайн-форматі в зв’язку карантином через епідемію COVID-19.
- Раніше британська модель та акторка Кара Делевінь стала обличчям капсульної колекції Puma на підтримку ЛГБТ.
- У 2020 році журнал про кіно The Hollywood Reporter вперше вирішив приурочити до прайд-місяця особливий випуск, присвячений ЛГБТ. У ньому розкажуть про 50 найвпливовіших ЛГБТ-персон, діячів Голлівуду.