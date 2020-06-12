Модний дім Versace до прайд-місяця випустив капсульну колекцію, кошти з продажу якої будуть спрямовані на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомили в Instagram-акаунті бренду.

Як відомо, червень — це прайд-місяць, присвячений ЛГБТ-спільноті та її боротьбі за свої права. Уже кілька десятиліть саме цього місяця по всьому світу проходять Марші Рівності та інші заходи.

У 2020 році до прайд-місяця Versace представив літню капсульну колекцію, створену з метою підтримки ЛГБТ-спільноти.

Частина коштів від продажу колекції бренд має намір направити благодійним організація, які займаються питаннями інклюзивності та рівноправності, — Pride Live та Arcigay.

“Підтримка ЛГБТК+ людей завжди була пріоритетом для мене. Зараз як ніколи важливо, щоб ми доповнили наші слова діями”, — зазначила італійська модельєрка і головна дизайнерка модного дому Versace Донателла Версаче.

У капсулу увійшли укорочені топи, майки, спідня білизна, кепки і багато іншого. Основний колір виробів — чорний, всі моделі прикрашені веселковими смужками і логотипом Versace.