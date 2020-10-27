Про це повідомляє The New York Times.

Ідея поєднати персонаж Саші Барона Коена із туристичною галуззю Казахстану належить американцю Деннісу Кіну, який одружився з казашкою, та його колезі Ермеку Утемісову. За підтримки Kazakh Tourism друзі зняли серію відеороликів, у яких туристи відвідують пам’ятки Казахстану і вимовляють фразу “Very nice!”.

“Ви, можливо, чули про це місце, і воно краще, ніж ви могли б собі уявити. Де ще можна знайти безкраї степи, пісок і гірські вершини за декілька хвилин від сучасного мегаполісу? Як можна описати таке дивовижне місце всього у двох словах? Як сказав один мудрець, “Very nice!”, – написали автори в описі до рекламного ролика.

Заступник голови правління Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов пояснив, чому в компанії зупинилися на цій фразі з фільму. Спочатку влада Казахстану не хотіла реагувати на вихід фільму, але потім позиція змінилася.

“Під час епідемії коронавірусу, коли туризм фактично зупинений, було приємно бачити, що Казахстан згадують в медіа. Ми б хотіли попрацювати з Коеном або навіть попросити його знімати у нас”, – сказав Садвакасов.

Сам комік Саша Барон Коен відповів, чому обрав саме Казахстан для свого фільму “Борат”, а також прокоментував ідею створення цього ролику. За його словами, у фільмі створено фальшивий образ Казахстану, але насправді ця країна прекрасна.

“Це комедія, і Казахстан у фільмі не має нічого спільного з реальною країною. Я вибрав Казахстан, тому що про це місце майже ніхто не знав в США, це дало змогу нам створити дикий, комедійний, фальшивий світ. Справжній Казахстан – прекрасна країна з сучасним гордим суспільством, пряма протилежність версії “Бората”, – сказав Коен.