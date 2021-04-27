Цього літа культова весільна сукня принцеси Діани вперше за 25 років буде виставлена в Кенсингтонському палаці.

Про це пише журнал People і Sky News.

Принц Вільям і принц Гаррі дозволили представити плаття для королівських шанувальників в рамках нової виставки, яка відкриється 3 червня в Лондоні.

Плаття було розроблено Девідом і Елізабет Емануель для весілля Діани з принцом Уельським в 1981 році.

Його м’яко загострений виріз і довгі рукави прикрашені бантами і глибокими рюшами – стиль, популяризований самою принцесою на початку 1980-х років. Плаття характеризується приталеним ліфом і шарами нижніх спідниць з жорсткою сітки.

Близько 10 000 перламутрових блискіток прикрашають шовковий тюль кольору слонової кістки, а передня і задня частина покриті вставками із старовинного мережива, яке спочатку належало королеві Марії – прабабусі Чарльза.

Зазначається, що в останній раз плаття Діани демонструвалося в 1995 році.