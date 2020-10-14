Про це повідомляють #Букви. 

Спершу Каньє Вест опублікував у Twitter скріншоти опитувань перед президентськими виборами у штаті Кентуккі, згідно з якими він посідає третє місце з 19% голосів, випередивши Джо Байдена (у нього 14%) і Дональда Трампа (лише 2%).

За кілька годин Вест опублікував у соціальних мережах новий трек NAH NAH NAH. Він позиціюється як гімн команди, яка допомагає реперові у передвиборчій кампанії.

“Уся команда настільки енергійна, що я випустив  для неї тематичну музику”, — написав Вест, додавши відеоролик з фрагментом бою між Хоакіном Баклі і Імпой Касанганаем в рамках заходу UFC Fight Night, а саме — нокаут у виконанні Баклі.

На це відео було накладено аудіодоріжку — той самий новий трек.

Проте виявилося, що приводів для святкування не було: опубліковані Вестом дані опитувань виявилися фейковими, а Twitter позначив його допис як такий, що містить підроблені матеріали.

У поясненні Twitter наводить повідомлення місцевих ЗМІ, які  оприлюднили результати опитувань, заявили про помилку і прибрали її з сайту.

Примітно, що після того, як про трек і поширення фейку написали ЗМІ, Каньє Вест ретвітнув матеріал про це.

Днями Каньє Вест повернувся до Instagram після 2 років мовчання, аби опублікувати агітаційне відео.