Про це повідомляють #Букви.

Спершу Каньє Вест опублікував у Twitter скріншоти опитувань перед президентськими виборами у штаті Кентуккі, згідно з якими він посідає третє місце з 19% голосів, випередивши Джо Байдена (у нього 14%) і Дональда Трампа (лише 2%).

За кілька годин Вест опублікував у соціальних мережах новий трек NAH NAH NAH. Він позиціюється як гімн команди, яка допомагає реперові у передвиборчій кампанії. “Уся команда настільки енергійна, що я випустив для неї тематичну музику”, — написав Вест, додавши відеоролик з фрагментом бою між Хоакіном Баклі і Імпой Касанганаем в рамках заходу UFC Fight Night, а саме — нокаут у виконанні Баклі. На це відео було накладено аудіодоріжку — той самий новий трек.

THE WHOLE TEAM IS SO ENERGIZED THAT I HAD TO RELEASE THEME MUSIC NAH NAH NAH pic.twitter.com/p3NhTV11cN — ye (@kanyewest) October 14, 2020

Проте виявилося, що приводів для святкування не було: опубліковані Вестом дані опитувань виявилися фейковими, а Twitter позначив його допис як такий, що містить підроблені матеріали.

У поясненні Twitter наводить повідомлення місцевих ЗМІ, які оприлюднили результати опитувань, заявили про помилку і прибрали її з сайту.

Someone discovered a cached web link that we used during June’s primary election to post Associated Press election results. The old link was still populating current AP data and showed test results, which is part of the preparation the AP does in advance of elections. (1/2) — LEX 18 News (@LEX18News) October 14, 2020

The results shown were not valid. They were simply part of a test. We regret the discovery of the cached web link and have removed the data from that page. We apologize for any confusion. (2/2) — LEX 18 News (@LEX18News) October 14, 2020

Примітно, що після того, як про трек і поширення фейку написали ЗМІ, Каньє Вест ретвітнув матеріал про це.

Днями Каньє Вест повернувся до Instagram після 2 років мовчання, аби опублікувати агітаційне відео.