#Букви розповідають, що про нього відомо зараз.

День тому Vetements опублікували анонс нового проєкту під назвою Vetements Uncensored. Тоді ж з’явився однойменний закритий Instagram-аккаунт.

В описі нового профілю — загадковий напис “Те, що ви збираєтеся побачити, стривожить вас. Навіть шокує. Є темна сторона людства, яку цензори не дозволять вам побачити… Але ми зробимо це” та позначка — емодзі “18+”.

Наразі в цьому акаунті тільки 1 публікація та 1 підписник.

Одночасно в основному профілі бренду новий акаунт активно рекламується.

Увечері 7 травня Vetements оголосили, що приймуть запити на підписку найближчим часом, після чого деякий час перестануть це робити, і закликали підписники відправляти запити прямо зараз.

“Ви повинні відправити запит прямо зараз, якщо хочете, щоб Вас пустили!”, — йдеться в повідомленні бренду.

Сьогодні Vetements попросили своїх підписників не тільки відправити запит, але й залишити коментар з текстом “Так” під їхнім постом з фото брендованих презервативів, щоб отримати доступ до нового аккаунту.

Крім того, бренд опублікував оголошення, в якому попросив передплатників написати в особисті повідомлення @vetements_uncensored, щоб “бути обраним”.

Це наштовхує на думку про те, що бренд, можливо, має намір використовувати в новому акаунті фотографії своїх підписників.

Інших публічних заяв, які стосувалися б нового проєкту, представники Vetements на момент написання матеріалу не робили.