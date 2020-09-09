Відповідний допис опубліковано в Instagram-акаунті бренду.
На опублікованому фото Vetements порівняли два вироби — свою футболку з колекції 2019 року та лонгслів Balenciaga з колекції весна-літо 2020.
На обох моделях є стікер з написом “Hello my name is”. У версії Vetements на стікері написано “Capitalism”, у Balenciaga — “Demna”, ім’я дизайнера Демни Гвасалії.
Примітно, що Гвасалія є засновником Vetements, але він залишив бренд восени 2019 року. З 2015 року Демна працює креативним директором Balenciaga. Тобто обидва бренди обігравали ідею зі стікерами в той час, коли ними керував Гвасалія.
- Після того, як Гвасалія залишив Vetements #Букви згадували головні хіти бренду від Гвасалії.