Відповідний допис опубліковано в Instagram-акаунті бренду.

На опублікованому фото Vetements порівняли два вироби — свою футболку з колекції 2019 року та лонгслів Balenciaga з колекції весна-літо 2020.

View this post on Instagram WTF A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Sep 7, 2020 at 4:38am PDT

На обох моделях є стікер з написом “Hello my name is”. У версії Vetements на стікері написано “Capitalism”, у Balenciaga — “Demna”, ім’я дизайнера Демни Гвасалії.

Примітно, що Гвасалія є засновником Vetements, але він залишив бренд восени 2019 року. З 2015 року Демна працює креативним директором Balenciaga. Тобто обидва бренди обігравали ідею зі стікерами в той час, коли ними керував Гвасалія.