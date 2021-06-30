Про це в інтерв’ю Vogue розповів генеральний директор бренду Гурам Гвасалія. Проєкт, що буде запущений за кілька тижнів, вже має спеціальний акаунт в Instagram, який активно рекламується основним акаунтом бренду. Вже опубліковано 3 дописи, але запити від тих, хто хоче стати підписником, поки не приймають.

Гвасалія підтвердив під час телефонного інтерв’ю, що запускається новий бренд.

“Важливим є те, що він не буде частиною Vetements. Це не буде старою естетикою. Це будуть бренди — поки це буде один бренд — з іншою назвою, з абсолютно іншою естетикою, з іншим відливом, з різними предметами одягу та категоріями одягу. Отже, абсолютно нова історія”, — каже він. “Бренд буде задовольняти потреби всіх статей, але він як і раніше буде багато в чому натхненний традиційним чоловічим одягом. Це буде бренд без логотипу, але це буде бренд, який впізнають здалеку”, — додає він.

За його словами, родина Гвасалія створила спеціальний фонд для підтримки молодих талантів, яким непросто пробитися в сучасному світі, оскільки галузь монополізована великими конгломератами. Vetements хоче наставляти цих людей, забезпечуючи технічний розвиток, управління виробництвом, фінансову підтримку, підтримку ланцюжка постачання і поширення. Платформа підтримки буде відкритою для талантів будь-якого віку.

“Ми хочемо почати щось, через що дамо шанс талантам, не лише молодим талантам. Я думаю, що молоді таланти — неправильне слово, тому що є люди, які були в індустрії, яким, можливо, не за 20, а за 40, і які все ще відчувають бажання робити те, у що вони щиро вірять”, — зазначив дизайнер.

Гвасалія заявив, що через цю платформу планується запуск необмеженої кількості брендів. Їх буде стільки, скільки буде знайдено нових дизайнерів, здатних створити компанію, що робитиме речі із надзвичайно впізнаваною естетикою, яка відрізнятиметься від естетики Vetements.