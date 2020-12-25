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Ви не самотні: королева Єлизавета II привітала британців з Різдвом

94-річна королева Великої Британії Єлизавета II записала відеозвернення, в якому традиційно привітала всіх із Різдвом.

П’ятниця, 25 грудня 2020, 23:56

Відео опубліковано на сторінці королівської родини в Instagram.

Єлизавета II зазначила, що цього року люди всіх релігій не змогли зібратися для святкувань разом. Однак, за її словами, “життя триває” і рік, який тримав людей окремо, багато в чому зробив їх ближчими.

“Навіть у найтемніші ночі є надія на новий світанок”, — сказала королева.

Вона подякувала молоді, волонтерам та медикам. Королева нагадала, що цього року у Великій Британії святкували Міжнародний день медичної сестри у 200-ту річницю з дня народження Флоренс Найтінгейл — британської реформаторки сестринської справи.

Королева звернулася до тих, хто втратив членів сімей чи знайомих через COVID-19, або ж не можуть їх побачити через карантин.

“Якщо ви серед них, знайте, ви не самотні. Дозвольте мені вас запевнити: ви в моїх думках та молитвах”, — наголосила Єлизавета II.

Своє привітання королева завершила висловленням надії.

“Біблія розповідає, як на небі з’явилася зірка, її світло направило пастухів і мудреців до місця народження Ісуса. Нехай світло Різдва, дух безкорисливості, світло і, перш за все, надія скеровують нас у часи попереду”, – підсумувала королева Єлизавета II.

 

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Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Теги: королева Елизавета, відео, королева Елизавета, Різдво

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