Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та телеведуча Юлія Зорій розписалися на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Про це повідомляє пресслужба телеканалу ICTV, на якому і працює Зорій.

Відзначається, що пара поки вирішила тільки офіційно оформити шлюб, а святкування перенесли на потім. На розпису були присутні свідки, брат Олексія, сестра Юлії і двоє зіркових гостей.

“Шлюб ми реєстрували в Центрі надання адміністративних послуг в пункті пропуску Каланчак на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю. Там ми вирішили провести найважливішу для нас подію, щоб показати, що будь-який українець може зробити те ж саме. Ми хотіли все перевірити на собі і цим бути корисними для інших. Це дійсно зручно, доступно і головне – безпечно”, – сказав Рєзніков.

У свою чергу Зорій повідомила, що розписатися планували ще на початку літа, але перенесли через карантин.

Фото: Тала Калатай / Facebook

“Безпека для нас на першому місці. Карантин не вплинув на наші відносини, навпаки, зміцнив їх ще більше. Ми багато чого зрозуміли разом, переосмислили, переоцінили. І те, що дата розпису змістилася, нас не засмутило, тому що це звичайна формальність”, – розповіла телеведуча.

Телеведуча Тала Калатай на своїй сторінці в Facebook повідомила, що це вона познайомила пару на вечірці “Євробачення”.

“Ваша сім’я – результат моєї впертості. Не дарма я, Малу свою змусила в наказовому порядку мити голову і йти на вечірку на честь Євробачення, де і познайомила її з моїм улюбленим другом Олексієм !!!! І тепер я і з боку нареченого і з боку нареченої !!!! “, – написала Калатай.