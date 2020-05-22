Про це пише Business Insider.
Зазначається, таке рішення було прийнято на тлі серйозних збитків, пов’язаних з пандемією коронавірусу COVID-19.
Victoria’s Secret має 849 магазинів в Північній Америці. Більшість з них залишаються закритими з березня, коли епідемія почалася в США.
Новини про закриття магазинів з’явилися через кілька тижнів після того, як материнська компанія L Brands підтвердила, що операція з продажу контрольного пакета акцій компанії, що належить приватному акціонерному капіталу Sycamore Partners, провалилася.
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