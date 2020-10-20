У п’ятницю, 16 жовтня, від коронавірусу помер відомий фітнес-блогер Дмитро Стужук. Його серце не витримало навантаження в боротьбі з вірусом.

#Букви розповідають, що відомо про блогера та його сім’ю.

На COVID Дмитро Стужук захворів, перебуваючи в Туреччині. Про перебіг хвороби повідомляв у сторіз.

Спочатку у Дмитра був лише кашель та утруднене дихання, але повернувшись до Україні він таки здав тест на коронавірус, який виявився позитивним. лікарі наполягали на госпіталізації, але Дмитро вирішив лікуватися вдома.

“Мені призначили лікування і стали наполягати на госпіталізації. Це окрема історія, тому що зараз там йдуть ремонтні роботи, лікарня повністю набита людьми, деякі з них живуть в коридорі. Харчування ніякого немає, паперу немає, столових приладів теж немає! Мене ніхто про це не попереджав. Медицині в нашій країні буде присвячений окремий пост – що вже там, вона це заслужила”, – написав блогер.

“COVID-19 – хвороба не ефемерна! І важка”, – підкреслив він.

Трохи згодом Софія Стужук повідомила, що чоловікові стало гірше і його забрала швидка.

Варто зазначити, що у березні Софія у своєму Telegram написала пост про те, що коронавірус був “штучно створений у 2015 році” і що небезпеку цього вірусу “явно дуже перебільшили”.

Та коли блогерка писала про стан її колишнього чоловіка, то підкреслила, що “COVID – не небезпечне захворювання для тих, хто абсолютно здоровий, але у Діми були проблеми з серцево-судинною системою”.

16 жовтня від ускладнень Дмитро Стужук помер.

Переглянути цей допис в Instagram Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало Допис, поширений Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) 16 Жов 2020 р. о 3:32 PDT

Пологи вдома та проти вакцин

Софія Стужук є прихильницею пологів вдома. Її чоловік Дмитро був присутній під час народження дітей. Подружжя залюбки ділилося з підписниками своїм досвідом домашніх пологів.

“…Я зрозуміла, що пора готуватися до зустрічі. Подзвонила Джамилі (доулі) і пішла “чекати” і готуватися в вітальню. Зробила кондиціонування тепліше, підігрів підлоги, розклала все необхідне: морська сіль для басейну, свічки, дістала квіти, які мені дівчата подарували спеціально, дістала все для післяпологовому напою і чекала Джамілю”, – так Софія описувала початок пологів.



Софія Стужук після народження першої дитини пережила завмерлу вагітність. Це сталося на 12-му тижні під час УЗД. Лікарі порадили терміново пройти “чистку”, проте дівчина вирішила порадитися з людьми у соцмережі Facebook. Користувачі порадили їй “справитися самій” з проблемою і “налаштуватися на пологи”.

“Мені зовсім не стрьомно їсти свою плаценту, віддала її на капсуляцію і з неї зробили пігулки, унікальні за властивостями”, — написала Софія Стужук в Instagram.

А ще разом зі своїм чоловіком вирішили не вакцинувати дітей.

“Я тихенько прийняла в своїй голові, в свою сім’ю рішення не вакцинувати своїх дітей. І просто цього не роблю … Я проти вакцинації щодо своєї родини! Для себе вивчила достатньо інформації, щоб прийти до такого рішення досить твердо”, – писала в Instagram Софія Стужук.

Нагадаємо, що Дмитро вів у Insragram блог про спорт, бізнес та здоровий спосіб життя. За його життям слідкувало понад мільйон підписників. У чоловіка залишилося троє маленьких дітей, народжених у шлюбі з блогеркою-мільйонницею Софією Стужук.