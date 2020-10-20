#Букви розповідають, що відомо про блогера та його сім’ю.
На COVID Дмитро Стужук захворів, перебуваючи в Туреччині. Про перебіг хвороби повідомляв у сторіз.
Спочатку у Дмитра був лише кашель та утруднене дихання, але повернувшись до Україні він таки здав тест на коронавірус, який виявився позитивним. лікарі наполягали на госпіталізації, але Дмитро вирішив лікуватися вдома.
“Мені призначили лікування і стали наполягати на госпіталізації. Це окрема історія, тому що зараз там йдуть ремонтні роботи, лікарня повністю набита людьми, деякі з них живуть в коридорі. Харчування ніякого немає, паперу немає, столових приладів теж немає! Мене ніхто про це не попереджав. Медицині в нашій країні буде присвячений окремий пост – що вже там, вона це заслужила”, – написав блогер.
“COVID-19 – хвороба не ефемерна! І важка”, – підкреслив він.
Трохи згодом Софія Стужук повідомила, що чоловікові стало гірше і його забрала швидка.
Варто зазначити, що у березні Софія у своєму Telegram написала пост про те, що коронавірус був “штучно створений у 2015 році” і що небезпеку цього вірусу “явно дуже перебільшили”.
Та коли блогерка писала про стан її колишнього чоловіка, то підкреслила, що “COVID – не небезпечне захворювання для тих, хто абсолютно здоровий, але у Діми були проблеми з серцево-судинною системою”.
16 жовтня від ускладнень Дмитро Стужук помер.
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Пологи вдома та проти вакцин
Софія Стужук є прихильницею пологів вдома. Її чоловік Дмитро був присутній під час народження дітей. Подружжя залюбки ділилося з підписниками своїм досвідом домашніх пологів.
“…Я зрозуміла, що пора готуватися до зустрічі. Подзвонила Джамилі (доулі) і пішла “чекати” і готуватися в вітальню. Зробила кондиціонування тепліше, підігрів підлоги, розклала все необхідне: морська сіль для басейну, свічки, дістала квіти, які мені дівчата подарували спеціально, дістала все для післяпологовому напою і чекала Джамілю”, – так Софія описувала початок пологів.
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ИСТОРИЯ РОДОВ ❤️ ⠀ За сутки ДО у меня ночью начались тренировочные схватки:) они были приблизительно с 3 до 9 утра неравномерными:) Потом схватки возникали, наверное, приблизительно раз в час🤗 иногда в 2😌 в течение всего следующего дня🤗и начала отходить пробка😝 В этот весь день мы ездили с Димой по делам, заезжали в квартиру – ну вы видели!) Весь этот день я знала, что буду рожать ночью🤗 Была настроена 😌 Я уложила деток, всё сделала как всегда:) Приняла даже ванну🤗 И легла около 2х спать:) а в 3 схватки начали хватать чаще 😌 ВОТ ОНО❤️ скоро долгожданная встреча❤️ я решила, что ещё полежу, попробую поспать, чтоб были силы🤗 До ~4.30 я дремала, просыпаясь, дыша и засыпая обратно🙈 Но потом уже не могла больше лежать и схватки были каждый мин 15. Я поняла, что пора готовиться к встрече🤗 Позвонила Джамиле и пошла «ждать» и готовиться в гостинную. Включила кондиционирование потеплее, подогрев полов, разложила всякое необходимое (ну вы все сами видели в сториз): морская соль для бассейна, свечи, достала цветы, которые мне девочки подарили специально, достала все к послеродовому напитку и ждала Джамилю. ⠀ 💡Отступление: Для тех, кто не помнит/не знает, кто такая Джамиля🙈 Моя @jamilya_rodibio – самый светлый человек в моей жизни. Которую я чудом нашла в группе о доулах в Фейсбуке 3 года назад, когда у меня была замершая беременность, которую мне и помогла прожить Джамиля. Оказалось, она ещё и из Киева🙏🏻🙏🏻😍 ещё с тех пор я уже знала, что все следующие роды хочу проживать с ней. Так, мы вместе рожали Лолу и в этих родах она также была моим «путеводителем»🙏🏻❤️ Джамиля имеет высшее образование акушера-гинеколога и более 10 лет опыта сопровождения в домашних родах. Она Мусульманка, поэтому не показывает себя:) В жизни это самый светлый, приятный и теплый человек❤️ ей 34 и она мама уже 5х деток🤗 ——————— Около 5- 5.30 приехала Джамиля ❤️ с бассейном и начала всё готовить. Я всё это время «тынялась» по квартире, периодически останавливаясь и проживая схватки, которые были уже каждые минут 5 и достаточно болезненные. Вскоре проснулся и вышел к нам Дима. Я его специально не будила сразу, чтобы он тоже отдохнул хоть немного 🙏🏻 ⠀ Продолжение 👉🏻
Софія Стужук після народження першої дитини пережила завмерлу вагітність. Це сталося на 12-му тижні під час УЗД. Лікарі порадили терміново пройти “чистку”, проте дівчина вирішила порадитися з людьми у соцмережі Facebook. Користувачі порадили їй “справитися самій” з проблемою і “налаштуватися на пологи”.
“Мені зовсім не стрьомно їсти свою плаценту, віддала її на капсуляцію і з неї зробили пігулки, унікальні за властивостями”, — написала Софія Стужук в Instagram.
А ще разом зі своїм чоловіком вирішили не вакцинувати дітей.
“Я тихенько прийняла в своїй голові, в свою сім’ю рішення не вакцинувати своїх дітей. І просто цього не роблю … Я проти вакцинації щодо своєї родини! Для себе вивчила достатньо інформації, щоб прийти до такого рішення досить твердо”, – писала в Instagram Софія Стужук.
Нагадаємо, що Дмитро вів у Insragram блог про спорт, бізнес та здоровий спосіб життя. За його життям слідкувало понад мільйон підписників. У чоловіка залишилося троє маленьких дітей, народжених у шлюбі з блогеркою-мільйонницею Софією Стужук.
- Раніше стало відомо, що народний депутат України від “Слуги народу” Микола Тищенко захворів на коронавірус COVID-19. За словами нардепа, він почуває себе як танк, якому підбили гусеницю.