Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Про смерть ДеВіто повідомили два інших члени-засновника групи Френкі Валлі і Боб Гаудіо.

ДеВіто об’єднався з Валлі у 1956 році, а через чотири роки вони сформували Four Seasons з Гаудіо і Ніком Массі.

Їхні хіти – Oh What a Night, Sherry, Big Girls Do not Cry і Walk Like a Man.

ДеВіто співав у групі, а також грав на соло-гітарі. Колектив він покинув у 1970 році, сказавши, що втомився від гастролей.

Four Seasons були однією з найуспішніших груп “ду-воп” 60-х, і їхня історія стала джерелом натхнення для мюзиклу Jersey Boys.

Друг, Альфредо Ніттолі, у вівторок написав у Facebook: “Мій любий друг Томмі помер у Лас-Вегасі вчора о 09:45”.

ДеВіто було включено в Зал слави рок-н-ролу, а Four Seasons потрапили туди у 1990 році. Нік Массі помер у 2000 році у віці 73 років.