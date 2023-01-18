Голлівудські зірки Ештон Кутчер та Різ Візерспун знялися у комедії Алін Брош Маккени "Твоє місце чи моє", прем'єру якого заплановано 10 лютого на платформі Netflix. У фільмі вони долають шлях від коханців до друзів.

Про це повідомляє The Rolling Stone.

“Friends to lovers” могло б стати черговою класикою романтичної комедії, але тут все відбувається навпаки: Ештон Кутчер і Різ Візерспун змінюють сценарій, переходячи від ролей коханців до друзів.

Фільм, який з’явиться на платформі 10 лютого, розповідає про Пітера (Кутчер) та Деббі (Візерспун), які обмінюються життями на досить довгий час, щоб зрозуміти, що їхні емоції – складніші, ніж вони могли усвідомлювати.

За два десятиліття до подій “Твоє місце чи моє” випадкова зустріч Пітера та Деббі на одну ніч заклала основу для 20 років дружби. Мати-одиначка Деббі звикла до спокійного рутинного життя в Лос-Анджелесі зі своїм сином, не маючи змоги пускатися в імпульсивні пригоди, які Пітер досліджує в Нью-Йорку. Він бере на себе батьківські обов’язки, щоб Деббі подивилась на світ під іншим кутом. Молода мама зустрічає красивого чоловіка (Джессі Вільямс), з яким домовляється про побачення. Тим часом Пітер постійно думками повертається до тої ночі, коли вони познайомилися з Деббі, і намагається зрозуміти, чи хоче він чогось більшого, ніж просто дружба.

“Протягом багатьох років, коли мені пропонували знятися в кожній романтичній комедії, я завжди запитував, чи може головну героїню грати Різ, – поділився Кутчер. – Я хотів працювати з нею всю свою кар’єру. І тому, коли мене запросили в цей фільм, я відразу погодився”.

“Твоє місце або моє” – повнометражний режисерський дебют Алін Брош Маккени, яка працювала сценаристкою над фільмами “Диявол носить Prada” та “27 суконь”. У фільмі також зіграли Зої Чао, Стів Зан, Тіг Нотаро, Гріффін Метьюз, Рейчел Блум, Ширі Епплбі та Велла Ловелл.