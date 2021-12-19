Про це повідомляє американське видання The New Yourk Times.

Разом з реперами Doctor Ice, Educated Rapper та Mix Master Ice, Kangol Kid був одним з основоположників хіп-хопу на великій сцені. Їх спільний сингл “Roxanne, Roxanne” став хітом 80-х років і однією з найвпливовіших пісень в історії хіп-хопу.

Kangol Kid (справжнє ім’я Шон Шіллер Фек’єр) народився 10 серпня 1966 року. Він отримав своє прізвисько, яке згодом стало псевдонімом, ще до того, як здобув славу. Прізвисько з’явилося через палку любов чоловіка до капелюхів компанії Kangol. Зрештою, ця компанія почала його спонсорувати — це стало одним з перших партнерств бренду з хіп-хоп виконавцем. Він носив ці капелюхи все життя – і за це отримував їх безкоштовно.

Після приголомшливого успіху у 1984-1985 роках, хіп-хоп почав набирати популярність, а UTFO подорожувати по США з концертами. У цей період Kangol Kid почав писати пісні на замовлення та продюсувати молодших виконавців.

В останнє десятиліття життя він активно брав участь у благодійних організаціях, що займаються онкологічними захворюваннями. У 2012 році він був нагороджений Американським онкологічним товариством за свої зусилля зі збору коштів як співзасновник Фонду “Мама Люк”. У лютому 2021 року в нього діагностували рак товстої кишки. Після 10 місяців боротьби з хворобою Kangol Kid помер.