Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву мера Нового Орлеана Латойа Кантрелла.

Керол Саттон відома своїми ролями в серіалах “Сталеві магнолії”, “Королева Цукор” і “Країна Лавкрафту”.

Кантрелл сказала, що Саттон “була королевою театру Нового Орлеана, десятиліттями сяяла на сценах по усьому місту”.

“Світ може пам’ятати її за фільмами і зйомок на телебаченні – будь то серіал “Трима” або “Кігті”, “Втікач присяжний” або “Королева Цукор”, – але ми завжди будемо пам’ятати її присутність на сцені, то, як вона яскраво зображувала персонажів, а також те гаряче серце, яким вона ділилася зі своїми колегами по знімальному групі в таких постановках, як “4000 миль” і “Ізюм на сонце”. Упокій Бог її душу”, – сказала Кантрелл.

…but we will always remember her commanding stage presence, her richly portrayed characters, and the warm heart she shared with her fellow cast and crew in productions such as “4000 Miles” and “A Raisin in the Sun.” May she rest in God’s perfect peace. pic.twitter.com/n0pMx1s954

