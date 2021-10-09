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«Видалити Facebook?»: журнал Time помістив на обкладинку Цукерберга

Американський щотижневий журнал Time після глобального збою в роботі Facebook помістив на обкладинку засновника компанії Марка Цукерберга.

Субота, 9 жовтня 2021, 11:28

Про це повідомляється на сайті видання.

Поверх фотографії Цукерберга знаходиться віконце, в якому написано “Видалити Facebook?” і запропоновані варіанти “Вийти” та “Видалити”.

У цьому номері також вийшла авторська колонка під назвою “Facebook сам себе не виправить” американського бізнесмена Роджера Макнамі, який був інвестором і радником компанії.

“Я писав для Time у 2019 році, закликаючи Facebook і Кремнієву долину прийняти людські технології замість небезпечних алгоритмів, які викликають звикання. Нічого цього не сталося. Останні три тижні змінили правила гри”, – зазначив він.

Як розв’язання цієї проблеми Макнамі пропонує три методи: створити спеціальний регулювальний орган, заборонити використання конфіденційної інформації користувачів й оновити антимонопольне законодавство США.

Як сповіщалося, 4 жовтня після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само були проблеми в роботі Facebook Messenger та WhatsApp. Сторінки не завантажувалися, повідомлення не відправлялися, застосунки не працювали.

Теги: журнал, збій, Марк Цукерберг, Facebook, Час

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