«Видалити Facebook?»: журнал Time помістив на обкладинку Цукерберга

Про це повідомляється на сайті видання.
Поверх фотографії Цукерберга знаходиться віконце, в якому написано “Видалити Facebook?” і запропоновані варіанти “Вийти” та “Видалити”.
У цьому номері також вийшла авторська колонка під назвою “Facebook сам себе не виправить” американського бізнесмена Роджера Макнамі, який був інвестором і радником компанії.
“Я писав для Time у 2019 році, закликаючи Facebook і Кремнієву долину прийняти людські технології замість небезпечних алгоритмів, які викликають звикання. Нічого цього не сталося. Останні три тижні змінили правила гри”, – зазначив він.
Як розв’язання цієї проблеми Макнамі пропонує три методи: створити спеціальний регулювальний орган, заборонити використання конфіденційної інформації користувачів й оновити антимонопольне законодавство США.
TIME's new cover: Facebook won't fix itself https://t.co/qFgXOZgawa pic.twitter.com/fsc8QLIEkF
— TIME (@TIME) October 7, 2021
Як сповіщалося, 4 жовтня після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само були проблеми в роботі Facebook Messenger та WhatsApp. Сторінки не завантажувалися, повідомлення не відправлялися, застосунки не працювали.
- Нагадаємо, після того, як нове дослідження показало, що Facebook не змогла запобігти показ шкідливої реклами підліткам, виконавчого директора компанії Марка Цукерберга хочуть заслухати в Сенаті США.
- Крім цього, 5 жовтня колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген виступить з показаннями в підкомітеті Сенату з торгівлі, де розповість про вплив Facebook і Instagram на молодих користувачів та інші аспекти роботи платформ.
- 8 жовтня у роботі соціальних мереж Instagram та Facebook вдруге за тиждень стався збій. Окрім цього, користувачі скаржилися на проблеми в роботі месенджера Whatsapp.фУ роботі соціальних мереж Instagram та Facebook вдруге за тиждень стався збій. Окрім цього, користувачі скаржилися на проблеми в роботі месенджера Whatsapp.