Про це повідомляє The Guardian.

Компанії довелося звільнити співробітників, оскільки криза змусила видавничу галузь закритися. Але в її долі відбулися помітні зміни, і саме через пандемію коронавірусу.

“Це повна несподіванка, тому що у нас було настільки ж похмурий початок пандемії, як і у всіх інших в березні, коли 100% наших клієнтів по всьому світі пішли на карантин”, – сказав Найджел Ньютон, виконавчий директор видавничої групи.

За його словами, Bloomsbury виявило, що на ранньому етапі люди проявляли невеликий інтерес до книг і дивилися телевізор. Але потім читання знову взяло верх, і люди вирішили сховатися від навколишнього світу в книгах. З тих пір продажу стрімко ростуть.

Прибуток зріс на 60% до 4 млн фунтів стерлінгів за шість місяців (з початку року до кінця серпня), що є найвищим показником в першому півріччі з 2008 року. Це призвело до зростання акцій Bloomsbury на 15% до 242 пенсів.

Ключовою рушійною силою став підрозділ споживчих товарів і послуг, який, в тому числі, займається реалізацією серії книг про Гаррі Поттера.

Прибуток підрозділу збільшилася більш ніж в чотири рази – до 2,7 млн ​​фунтів стерлінгів, а продажі зросли на 17%. Видавництво повідомляє, що з середини липня до кінця вересня продажі книг про Гаррі Поттера виросли на 8%.

Загальні продажі онлайн-книг і доходи від електронних книг від читачів, які використовують такі пристрої, як Kindle, були значно вищі, але цифри залишаються в секреті.

Після закриття шкіл і університетів, підрозділ ресурсів цифрового навчання Bloomsbury повідомив про зростання доходів на 47% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а кількість клієнтів зросла майже в три рази.