Про це повідомляє The Sunday Times.

Зокрема, Jay-Z зізнався, що вони з дружиною серйозно підходять до виховання дітей та не намагаються компенсувати відсутність уваги матеріальними благами.

“Відчуття любові – це найголовніше, що ти можеш дати своїй дитині. Не “ось цей бізнес, який я збираюся передати вам, який я будую для вас”. А що, коли моя дитина не хоче займатися музикою чи спортом?… Але поки ваша дитина відчуває підтримку та любов, я думаю, що все можливо”, – заявив репер.

Саме за таким принципом він виховує 9-річну Блю Айві та 4-річних близнюків Сера та Румі.

Jay-Z додав, що під час пандемії вони з Beyonce зробили сім’ю найбільшим пріоритетом.

“Мета полягає у тому, щоб просто забезпечити любляче середовище, бути дуже уважними до того, ким вони хочуть бути. Нам, людям, легко хотіти, щоб наші діти робили певні речі, але ми не можемо вимагати. Ми просто їхні провідники”, – наголосив репер.

Нагадаємо, що, прощаючись з 2020 роком, співачка Бейонсе показала раніше неопубліковані кадри своїх близнюків – Румі та Сера.

У відео з’являється і старша дочка Бейонсе – Блю Айві. Вона читає книгу Метью Черрі. Шанувальники також можуть побачити відео з записом Blue “Brown Skin Girl” – Блю стала однією з наймолодших номінантів на Ґреммі в історії за її внесок в “Brown Skin Girl” торік.