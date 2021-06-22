Про це вона розповіла в інтерв’ю австралійському Vogue.

Зокрема, під час інтерв’ю співачка прокоментувала назву свого нового альбому та бренду Rare (Рідкісна). За її словами, назва пов’язана із її досвідом стосунків з хлопцями.

“Я відчувала себе проклятою, згадуючи про більшу частину мого досвіду відносин. Я була дуже молода, щоб мати справу з деякими речами під час відносин. Думаю, мені потрібно було зрозуміти, що значить це слово для мене, тому що в минулих відносинах я ніколи не відчувала себе рівною партнеру. І тому це слово стало саме тим, як я хочу відчувати себе в стосунках. Насправді саме так мені потрібно ставитися до себе”, – розповіла зірка.

Зазначимо, що Селена Гомес перебувала у стосунках зі співаком Джастіном Бібером і репером The Weeknd.