Стартап Effekt Footwear з Відня зробив кросівки Alchemy-X, які на 90% складаються з перероблених матеріалів, зокрема, океанічного пластику.

Про це повідомляє журнал про дизайн Dezeen.

За словами представників бренду, ідеєю було встановити високу планку екологічності продукту. Кожна пара їхнього взуття виготовлена ​​в середньому з 775 грамів перероблених текстильних відходів, регенерованої гуми і регенерованого океанічного пластика.

Бренд ставить за мету переробити 1 тонну різноманітного сміття на взуття. Вже збирають попередні замовлення на свої кросівки. Гроші на реалізацію проєкту Effekt Footwear збирає на Kickstarter. Досягти мети в понад 13 тисяч доларів вже майже вийшло.

Продавати хочуть по 109 євро, але для тих, хто замовить через Kickstarter, — за 99 євро. Це близько 3 210-3 535 гривень.

Перша модель, випущена брендом, отримала назву Alchemy-X, що відсилає до середньовічної практики перетворення металобрухту в золото. Самих себе представники бренду теж порівнюють з алхіміками, але сучасними.

Бренд намагався не копіювати фасони відомих виробників, але поєднати риси культових моделей, щоб їхні кросівки були максимально універсальними.

У процесі виготовлення кросівок використовують відходи текстильної промисловості Португалії. Їх збирають перед відправленням на звалище. Такі матеріали, як бавовна, потім подрібнюються і перетворюються в нову пряжу для кросівок.

Також для виготовлення взуття збирається пластик з дна океану, а також той, що плаває на поверхні водойм, що ведуть до океану. Європейський постачальник компанії збирає ці матеріали з ряду джерел, включаючи ініціативи рибалок з очищення пляжів в Середземному морі.

Потім матеріал забарвлюється екологічними барвниками і вручну обробляється в сімейній майстерні в Португалії.

Підошва складається щонайменше на 70% з гумових відходів, які повинні були потрапити на звалище. Невелика частина цього матеріалу зроблена з нової гуми, щоб підошва була міцною і довговічною. Єдиний новий матеріал, який використовується, це органічний хлопок — для виготовлення нашивку та тканих ярликів.

На устілці можна помітити напис: “Кожен крок очищає планету”. Устілка, до слова, є біорозкладаною. Інші елементи взуття клієнти зможуть повернути брендові на перероблення. коли кросівки перестануть бути придатними для носіння.