Відео на дитячу пісеньку "Baby Shark", записане південнокорейською компанією Pinkfong, стало найпопулярнішим на YouTube. Його подивилися понад 7 мільярдів раз.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зокрема, ролик “Baby Shark” набрав 7,04 мрлд переглядів, змістивши з першого місця кліп “Despacito” Луїса Фонса і Дедді Янки, який подивилися 7,03 млрд разів.

“Baby Shark” знадобилося чотири роки, щоб піднятися на вершину рейтингу найпопулярніших відео на YouTube. Але сама пісенька насправді набагато старша. Вважається, що вона з’явилася в літніх таборах США в 1970-х роках.

Існує величезна кількість варіацій цієї пісеньки на різних мовах світу, але жодна з них не змогла зрівнятися з феноменальним успіхом інтерпретації Pinkfong, яку виконала 10-річна корейсько-американська співачка Хоуп Сегойн.