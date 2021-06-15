Про це повідомляється на сайті аукціону, докладніше пише видання Billboard.
Фільм триває майже дві години, 15-річний Ширан в шкіряній куртці й зачесаним волоссям зображує персонажа Роджера.
У нього всього кілька рядків у п’єсі, він виступає як запасний співак-танцюрист в усіх піснях, включаючи дует “Those Magic Changes” і майже три хвилини сольного виконання “Mooning”. Відео надав однокласник співака і колегою по мюзиклу із середньої школи.
- Раніше повідомлялося, що після прем’єри спецвипуску “Друзі: Возз’єднання” Кортні Кокс і співак Ед Ширан станцювали разом легендарний танець Моніки та Росса.