Відео з сімейного архіву з виступом 15-річного Еда Ширана в шкільній постановці мюзиклу "Grease" виставили на аукціон Omega.

Про це повідомляється на сайті аукціону, докладніше пише видання Billboard.

Фільм триває майже дві години, 15-річний Ширан в шкіряній куртці й зачесаним волоссям зображує персонажа Роджера.

У нього всього кілька рядків у п’єсі, він виступає як запасний співак-танцюрист в усіх піснях, включаючи дует “Those Magic Changes” і майже три хвилини сольного виконання “Mooning”. Відео надав однокласник співака і колегою по мюзиклу із середньої школи.