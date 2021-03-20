Принц Гаррі написав зворушливу передмову до книжки Hospital by the Hill, яка покликана допомогти дітям впоратися із втратою батьків через COVID-19.

Про це повідомляє видання People.

Зазначається, що королівський нащадок відверто розповів, як пережив смерть матері – принцеси Діани. За його словами, після трагедії всередині нього з’явилася “величезна порожнеча”.

“Коли я був маленьким хлопчиком, я втратив маму. Тоді я відмовлявся у це вірити. Це залишило всередині величезну порожнечу… З часом ця порожнеча буде заповнена великою любов’ю та підтримкою”, – написав принц.

Онук британської королеви зізнався, що відразу після смерті матері почувався самотнім, злим та пригніченим. Біль поступово вщухала. Принц впевнений, що леді Ді завжди була поруч.

“Ви можете почуватись самотніми, вам може бути сумно, ви можете злитися, вам може бути погано. Це почуття пройде. І я обіцяю вам – ви почуватиметесь краще і сильніше, як тільки будете готові говорити про свої почуття”, – наголосив онук королеви Єлизавети II.

Принц Гаррі сподівається, що ця книга та його спогади допоможуть дітям зрозуміти, що вони не самі.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.