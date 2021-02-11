Знаменитий кухар Нусрет Гекче на прізвисько Salt Bae опублікував відео, на якому показав, як подає колишньому чемпіону UFC у двох вагових категоріях Конору Макгрегору золотий стейк.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

“Він любить мій золотий стейк”, – підписав відео Нусрет.

На відео шеф в своїй особливій манері артистично нарізає фірмовий золотий стейк, просить Макгрегора його посолити, а потім ножем кладе шматок м’яса в рот бійцю.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Конор Макгрегор похвалився фотографіями з російським президентом Володимиром Путіним. За словами бійця, він був особисто запрошений президентом Росії на фінальний матч чемпіонату світу з футболу Франція-Хорватія, який закінчився з рахунком 4: 2 на користь французів.