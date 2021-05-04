Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Зокрема, 27-річний одружений Вердехо звинувачується в нападі на Кейшлу Родрігес, а також в скиданні її тіла з моста біля Сан-Хуана, столиці острівної території США.
Крім того, йому пред’явлені звинувачення у викраденні автомобіля та умисному вбивстві майбутньої дитини.
За словами правоохоронців, він з’явився в поліцію в неділю, але відмовився співпрацювати зі слідчими.
Згідно з розслідуванням, Вердехо вдарив свою кохану по обличчю, перш ніж зв’язати її та скинути з мосту. Він також нібито вистрілив в неї в воді з пістолета, стоячи на мосту.
Мати жертви повідомила ЗМІ, що її дочка виношувала дитину Вердехо і що він хотів, щоб вона не народжувала його заради сім’ї та кар’єри боксера.
За її словами, 27-річна Родрігес знала Вердехо з підліткового віку і підтримувала з ним зв’язок протягом багатьох років.
За даними Інституту судової медицини Пуерто-Ріко, її тіло було виявлено в лагуні в суботу і було упізнано в неділю, завдяки стоматологічним записам.
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