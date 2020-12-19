Про це він сам розказав ТСН.
За словами Чапкіса, три дні тому йому стало зле. Швидка, яка приїхала на виклик, забрала 90-річного артиста у стаціонар із діагнозом двобічна пневмонія.
Чапкіс каже, що лежить у ортопедичному відділенні, бо профільні стаціонари переповнені. Він поділився, що відчуває слабкість і йому важко дихати. Григорію Чапкісу зробили 2 тести на коронавірус. Вони негативні.
“На п’ятому поверсі лежать вірусні, я лежу на четвертому поверсі. Лікарів не вистачає, сестер не вистачає. У мене зараз страшний переляк – це перше. Переляк смерті”, – поділився Григорій Чапкіс.
- 90-річний хореограф і танцівник Григорій Чапкіс розповів про те, що в 2020 році одружився вчетверте на 38-річній жінці.