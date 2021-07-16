Студія Paramount Plus оголосила, що відродження культового серіалу iCarly продовжили на другий сезон.

Про це повідомляє Just Jared.

Оригінальний серіал транслювався на Nickelodeon з 2007 по 2012 рік.

Відродження, що почалося через майже 10 років після подій, які відбулися в оригінальному серіалі, показує, що Карлі Шей (Міранда Косгроув) разом зі своїми друзями продовжують вести свій блог в Інтернеті.

Актори Джеррі Трейнор і Натан Кресс також повернулися для нової адаптації, до них приєдналися і новачки Лейсі Мослі та Джайдін Триплетт.

Алі Схоутен виступає в ролі шоураннера серіалу, а також є виконавчим продюсером разом з Мірандою.

Виробництво другого сезону почнеться в Лос-Анджелесі цієї осені.