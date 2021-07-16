Про це повідомляє Just Jared.
Оригінальний серіал транслювався на Nickelodeon з 2007 по 2012 рік.
Відродження, що почалося через майже 10 років після подій, які відбулися в оригінальному серіалі, показує, що Карлі Шей (Міранда Косгроув) разом зі своїми друзями продовжують вести свій блог в Інтернеті.
Актори Джеррі Трейнор і Натан Кресс також повернулися для нової адаптації, до них приєдналися і новачки Лейсі Мослі та Джайдін Триплетт.
Алі Схоутен виступає в ролі шоураннера серіалу, а також є виконавчим продюсером разом з Мірандою.
Виробництво другого сезону почнеться в Лос-Анджелесі цієї осені.
- Раніше повідомлялось, що міжнародний сервіс Paramount + відновить культовий підлітковий серіал “iCarly”, повернувши оригінальний акторський склад.