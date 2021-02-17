Користувачі з Індії звинуватили популярну американську співачку Ріанну в культурній апропріації та неповазі до їх релігії — виконавиця сфотографувалася топлес з кулоном індуїстського бога Ганеші на шиї.

Фото Ріанна запостила в Twitter та Instagram.

Співачка сфотографувалася топлес, прикривши голі груди рукою, в шовкових шортах лавандового відтінку від її лейблу спідньої білизни Savage X Fenty.

Також на ній були прикраси бузкового кольору бренду Jade Brothers — браслет, велика пара сережок і кулон у вигляді бога Ганеші. У індуїстській релігії істота з головою слона і тілом людини традиційно уособлює мудрість і успіх і вважається рятівником від страждань.

Користувачі обурилися цим необдуманим жестом співачки. Багато хто звинуватив її у культурній апропріації та неповазі до індуїзму.

“Ріанна, перестань використовувати мою релігію заради естетики! Статуетка Ганеша на підвісці… Для нас, індусів, це священна фігура”, – написали в Twitter.

“Будь ласка, видаліть це фото з соцмережі, це проти моєї релігії. Вона поглумилася над моїм богом Ганешею”.

“Носити це кольє – не проблема, проблема – носити його таким чином. Але все ок, вона не в курсі”.

Зображення божественних істот і персоналій – фірмовий стиль Jade Brothers. В асортименті також є різьблені прикраси з Буддою та Ісусом Христом.

Сама ж Ріанна поки ніяк не коментувала скандал.