Фото Ріанна запостила в Twitter та Instagram.
Співачка сфотографувалася топлес, прикривши голі груди рукою, в шовкових шортах лавандового відтінку від її лейблу спідньої білизни Savage X Fenty.
Також на ній були прикраси бузкового кольору бренду Jade Brothers — браслет, велика пара сережок і кулон у вигляді бога Ганеші. У індуїстській релігії істота з головою слона і тілом людини традиційно уособлює мудрість і успіх і вважається рятівником від страждань.
Користувачі обурилися цим необдуманим жестом співачки. Багато хто звинуватив її у культурній апропріації та неповазі до індуїзму.
“Ріанна, перестань використовувати мою релігію заради естетики! Статуетка Ганеша на підвісці… Для нас, індусів, це священна фігура”, – написали в Twitter.
“Будь ласка, видаліть це фото з соцмережі, це проти моєї релігії. Вона поглумилася над моїм богом Ганешею”.
“Носити це кольє – не проблема, проблема – носити його таким чином. Але все ок, вона не в курсі”.
Зображення божественних істот і персоналій – фірмовий стиль Jade Brothers. В асортименті також є різьблені прикраси з Буддою та Ісусом Христом.
Сама ж Ріанна поки ніяк не коментувала скандал.
- Раніше повідомлялося, що модний бренд співачки Ріанни Fenty, який розвиває концерн LVMH, закривається менш ніж через два роки після свого відкриття.