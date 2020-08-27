Про це повідомляється на сайті опери.

Через обмеження, які запроваджені через пандемією коронавірусу, під час вистав тепер заборонено кричати “Браво!”. Відвідувачам рекомендують замінити вигуки оплесками.

Представники театру вважають, що крики сприяють поширенню вірусних інфекцій.

При вході в Віденську оперу відвідувачам рекомендовано надягати маску, а всередині дотримуватися санітарної дистанції і не пересідати з місця на місце. Розплачуватися в буфеті рекомендують безконтактно.