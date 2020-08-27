Про це повідомляється на сайті опери.
Через обмеження, які запроваджені через пандемією коронавірусу, під час вистав тепер заборонено кричати “Браво!”. Відвідувачам рекомендують замінити вигуки оплесками.
Представники театру вважають, що крики сприяють поширенню вірусних інфекцій.
При вході в Віденську оперу відвідувачам рекомендовано надягати маску, а всередині дотримуватися санітарної дистанції і не пересідати з місця на місце. Розплачуватися в буфеті рекомендують безконтактно.
- У зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 уряди багатьох країн ввели карантин, який серед іншого передбачає скасування масових заходів. Але театри та опери не захотіли своїх шанувальників залишати без улюблених вистав. Тому всі бажаючі мали можливість онлайн подивитися п’єси, балет та інші вистави.