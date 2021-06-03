Обидва треки опубліковані на YouTube-каналі гурту. Детальніше про це пише журнал Rolling Stone.
Так, пісня під назвою “The Pit” звучала у фіналі першого сезону “Парків та зон відпочинку”. Кріс Пратт придумав її після того, як його персонаж впав в яму біля свого будинку і зламав ногу.
“Two Birds Holding Hands” – романтичний трек з третього сезону, який Дуаєр (Кріс Пратт) написав спеціально для свого весілля з Ейпріл Ладгейт (Обрі Плаза).
“The Awesome Album” вийде у серпні на справжньому лейблі Dualtone і вигаданому – Entertainment 720.
За сюжетом серіалу Entertainment 720 був заснований місцевими магнатами Томом Хейверфордом (Азіз Ансарі) і Жаном-Ральф Саперcтейном (Бен Шварц).
- Раніше повідомлялося, що в актора Кріса Пратта і дочки Арнольда Шварценеггера – письменниці Кетрін Шварценеггер народилася дитина.