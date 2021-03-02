Вигулювач собак Леді Гаги Райан Фішер опублікував фотографії з лікарні і вперше розповів про те, що відбувалося після викрадення двох французьких бульдогів поп-зірки.

Фішер розповів в Instagram про те, що з ним було після нападу під час прогулянки в Лос-Анджелесі з французькими бульдогами Леді Гаги: Міс Азією, Коджі та Густавом. Чоловік опублікував фото, на яких він лежить на лікарняному ліжку.

За словами Фішера, прийти до тями під час нападу йому допомогла Міс Азія, яка підбігла до нього.

“Вона була моїм янголом-охоронцем. Вона лягла поруч зі мною, і я колисав її, згадуючи наші з нею пригоди і вибачаючись за те, що не зміг врятувати її братів. Я був радий, що принаймні з Міс Азією все буде в порядку”, – написав він.

Він сказав, що був на волосок від загибелі, але пообіцяв розповісти більше подробиць пізніше.

“Я все ще оговтуюся після того, як був на волосок від загибелі. Я розповім про все пізніше, але зараз хочу висловити величезну подяку за любов, яка надходить з усіх куточків планети. Я відчуваю вашу цілющу підтримку! Я радий, що поліція змогла повернути Коджі і Густава в безпечне місце. Я знаю, вони сповнені рішучості залучити цих злочинців до відповідальності”, – написав Райан.