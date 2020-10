Про це пише The Verge.

Спочатку гра мала вийти у квітні, потім 17 вересня, а пізніше її перенесли на 19 листопада.

Співзасновник CD Projekt Марчін Івінські й глава студії Адам Бадовскі пояснили чергову затримку тим, що команда готує і тестує гру на двох поколіннях консольного обладнання.

“Найбільша проблема для нас зараз полягає в одночасному випуску Cyberpunk 2077 на ПК, консолях поточного і наступного поколінь, що вимагає підготовки відразу дев’яти версій гри. […] Ми повинні переконатися, що все працює добре і без збоїв. Ми розуміємо, що слова про те, що 21 день може мати значення для такої масштабної та складної гри, здаються нереальними, але це дійсно так”, – йдеться в їх заяві.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020