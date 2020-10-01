У Мережі з'явилася реклама рольової відеоігри Cyberpunk 2077 за участю голлівудського актора Кіану Рівза.

Ролик показали під час трансляції фіналу NBA.

Cyberpunk 2077 – це рольова відеогра, розроблена і видана CD Projekt. Її планують випустити для PlayStation 4, Windows і Xbox One в листопаді 2020 року, для Stadia до кінця року, а також для PlayStation 5 і Xbox Series X/S у 2021 році.

Чим ближче до дати релізу Cyberpunk 2077 – тим більше реклами запускає компанія CD Projekt RED.

Цього разу вийшов ролик за участю Кіану Рівза (Keanu Reeves) в ролі Джонні Сільверхенда.

На відео актор розмірковує про те, що робить людину злочинцем в 2077 році.

Він вважає, що для цього достатньо лише факту затримання.

Саундтреком кролику стала пісня Біллі Айлиш (Billie Eilish) під назвою Вad guy.

Крім цього, по грі можуть випустити серіал з Рівзом.