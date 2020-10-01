Ролик показали під час трансляції фіналу NBA.
Cyberpunk 2077 – це рольова відеогра, розроблена і видана CD Projekt. Її планують випустити для PlayStation 4, Windows і Xbox One в листопаді 2020 року, для Stadia до кінця року, а також для PlayStation 5 і Xbox Series X/S у 2021 році.
Чим ближче до дати релізу Cyberpunk 2077 – тим більше реклами запускає компанія CD Projekt RED.
Цього разу вийшов ролик за участю Кіану Рівза (Keanu Reeves) в ролі Джонні Сільверхенда.
На відео актор розмірковує про те, що робить людину злочинцем в 2077 році.
Він вважає, що для цього достатньо лише факту затримання.
Саундтреком кролику стала пісня Біллі Айлиш (Billie Eilish) під назвою Вad guy.
Крім цього, по грі можуть випустити серіал з Рівзом.
- Раніше керівництво студії Lionsgate офіційно оголосило про початок роботи над п’ятою частиною франшизи “Джон Вік” (“John Wick 5”) з Кіану Рівзом у ролі колишнього найманого вбивці. Четверта частина вийде у 2021 році.