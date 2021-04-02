Вийшов другий трейлер фільму «Загін самогубців: Місія навиліт»

Ролик опубліковано на YouTube-каналі студії.

Над перезапуском проєкту працював режисер і сценарист “Вартових Галактики” Джеймс Ганн, а виконавчим продюсером виступив Зак Снайдер.

Головні ролі найзапекліших злочинців і суперзлодіїв всесвіту DC виконали Марго Роббі (Харлі Квінн), Ідріс Ельба (Бладспорт), Джон Сіна (Миротворець), Юель Кіннаман (Рик Флег), Пітер Капальді (Мислитель) і Віола Девіс (Аманда Уоллер).

Дія фільму починається в тюрмі Белль Рів, яку творці називають пеклом навіть для самих безстрашних злочинців. Команда лиходіїв збігає з ув’язнення і приєднується до виконання надсекретного завдання на базі “Загону самогубців”.

Прем’єра стрічки відбудеться 6 серпня одночасно в кінотеатрах і на стрімінговій платформі HBO Max.