Covid-19 Україна

оновлено 02.04.2021 о 14:02

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Вийшов другий трейлер фільму «Загін самогубців: Місія навиліт»

Студія Warner Bros. показала другий трейлер фільму "Загін самогубців: Місія навиліт".

П’ятниця, 2 квітня 2021, 15:06

Ролик опубліковано на YouTube-каналі студії.

Над перезапуском проєкту працював режисер і сценарист “Вартових Галактики” Джеймс Ганн, а виконавчим продюсером виступив Зак Снайдер.

Головні ролі найзапекліших злочинців і суперзлодіїв всесвіту DC виконали Марго Роббі (Харлі Квінн), Ідріс Ельба (Бладспорт), Джон Сіна (Миротворець), Юель Кіннаман (Рик Флег), Пітер Капальді (Мислитель) і Віола Девіс (Аманда Уоллер).

Дія фільму починається в тюрмі Белль Рів, яку творці називають пеклом навіть для самих безстрашних злочинців. Команда лиходіїв збігає з ув’язнення і приєднується до виконання надсекретного завдання на базі “Загону самогубців”.

Прем’єра стрічки відбудеться 6 серпня одночасно в кінотеатрах і на стрімінговій платформі HBO Max.

  • Раніше режисер Джеймс Ганн оголосив, що Сильвестр Сталлоне зіграє роль в його майбутньому супергеройському сіквелі “Загін самогубців”.
Теги: відео, Загін самогубців, трейлер, фільм

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