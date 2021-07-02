Ролик опубліковано на сторінці серіалу в Twitter.

У ролику показали всіх персонажів, які вижили під кінець шоу. Це Деріл, Керол, Меґґі, Ніґан, Єзекіїль, Аарон, Юміко, Олден, Принцеса і Юджин.

Також у тизері показали офіцера Співдружності Мерсера, якого зіграв Майкл Джеймс Шоу.

Як стало відомо у вересні, 11-й сезон складатиметься з 24 серій і буде останнім. Творці серіалу поділили його на три рівні частини. Прем’єра першого епізоду першої вісімки відбудеться 22 серпня.

  • Актор серіалу “Ходячі мерці” Ендрю Лінкольн зізнався, що так і не подивився серіал, тому що у нього “алергія на власне обличчя”.