Ролик опубліковано на сторінці серіалу в Twitter.

У ролику показали всіх персонажів, які вижили під кінець шоу. Це Деріл, Керол, Меґґі, Ніґан, Єзекіїль, Аарон, Юміко, Олден, Принцеса і Юджин.

Також у тизері показали офіцера Співдружності Мерсера, якого зіграв Майкл Джеймс Шоу.

Як стало відомо у вересні, 11-й сезон складатиметься з 24 серій і буде останнім. Творці серіалу поділили його на три рівні частини. Прем’єра першого епізоду першої вісімки відбудеться 22 серпня.

11 Weeks of Reveals until Season 11.

Nothing is as it seems. #TWD returns on August 22nd. pic.twitter.com/17fZqA7Q0K

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 1, 2021