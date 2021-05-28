Вийшов новий трейлер культового серіалу «Декстер»

Відео опубліковано на YouTube-каналі Showtime.
Сезон складатиметься з 10 серій і покаже Декстера Моргана, якого зіграє Майкл Сі Холл, через 10 років. Тепер він вже не Морган, а Джим Ліндсі, який працює в рибному закладі Fred’s.
У новому життя Ліндсі має хорошу репутацію в місті. Однак він як і раніше відчуває симпатію до колючо-ріжучого спорядження і утриматися йому все складніше.
Шоураннером продовження виступив Клайд Філліпс, який раніше працював над кількома іншими сезонами.
- Кінокритики USA Today склали рейтинг популярних серіалів з найгіршими, нецікавими або нелогічними фіналами. До переліку також потрапив трилер “Декстер”, що закінчився дивним рішенням головного персонажа (Майкл С. Холл) підлаштувати свою смерть і стати лісорубом.