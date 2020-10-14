Відео доступне в Мережі.
У трейлері показали кадри про весілля і шлюб членів королівської сім’ї.
Користувачі зазначили, що творцям серіалу вдалося максимально точно передати розкішне весільне торжество Діани й Чарльза.
Про проблеми Діани та Чарльза в шлюбі в серіалі розповість персонаж архієпископа Кентерберійського, який в 1981 році обвінчав пару.
Друга сюжетна лінія – складнощі в спілкуванні королеви Єлизавети ІІ (Олівія Колман) з прем’єр-міністром Маргарет Тетчер (Джилліан Андерсон).
- Нагадаємо, прем’єра серіалу заплановано на 15 листопада.
- 21 вересня українські студії POSTMODERN Postproduction і Так Треба Продакшн уклали угоду зі стрімінговою платформою Netflix про створення контенту в українському дубляжі.