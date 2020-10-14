У новому трейлері четвертого сезону серіалу "Корона" глядачі дізнаються про історію нещасливого шлюбу принцеси Діани (Емма Коррін) і принца Чарльза (Джош О'Коннор).

Відео доступне в Мережі.

У трейлері показали кадри про весілля і шлюб членів королівської сім’ї.

Користувачі зазначили, що творцям серіалу вдалося максимально точно передати розкішне весільне торжество Діани й Чарльза.

Про проблеми Діани та Чарльза в шлюбі в серіалі розповість персонаж архієпископа Кентерберійського, який в 1981 році обвінчав пару.

Друга сюжетна лінія – складнощі в спілкуванні королеви Єлизавети ІІ (Олівія Колман) з прем’єр-міністром Маргарет Тетчер (Джилліан Андерсон).