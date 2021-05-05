У Twitter платформи опубліковано постер випуску, на якому Меггі Сімпсон показана в образі Люка Сайуокера.
Напис говорить: “Меггі Сімпсон у фільмі “Сила пробуджується після сну”.
За сюжетом Меггі знаходиться в епічному пошуку вкраденої соски. Вона стикається віч-на-віч з молодими падаванами, лордами ситхів, знайомими дроїдамі, бунтівниками та бореться з темною стороною.
Lucasfilm і Disney+ також замовили оригінальне оформлення. Група художників і фанатів “Зоряних війн” з усього світу створила ілюстрації за мотивами фільмів і оригінальних серіалів всесвіту. Роботи опублікують на платформі до 9 травня, також вони будуть доступні для покупки через Amazon.
- 4 травня у світі відзначають День “Зоряних війн” – неофіційне свято, яке присвятили легендарній кінострічці американського режисера Джорджа Лукаса.