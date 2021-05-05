На стрімінговій платформі Disney+ у День "Зоряних війн" — 4 травня — вийшов пародійний спецепізод мультсеріалу "Сімпсони" за мотивами всесвіту.

У Twitter платформи опубліковано постер випуску, на якому Меггі Сімпсон показана в образі Люка Сайуокера.

Напис говорить: “Меггі Сімпсон у фільмі “Сила пробуджується після сну”.

За сюжетом Меггі знаходиться в епічному пошуку вкраденої соски. Вона стикається віч-на-віч з молодими падаванами, лордами ситхів, знайомими дроїдамі, бунтівниками та бореться з темною стороною.

Lucasfilm і Disney+ також замовили оригінальне оформлення. Група художників і фанатів “Зоряних війн” з усього світу створила ілюстрації за мотивами фільмів і оригінальних серіалів всесвіту. Роботи опублікують на платформі до 9 травня, також вони будуть доступні для покупки через Amazon.