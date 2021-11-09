В мережі з’явився перший епізод мультсеріалу "Дивосвіт", заснований на творчості відомої української художниці Марії Примаченко.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Ukranimaua.

У мультсеріалі чудернацькі звірі, казкові птахи, дивні лісові створіння оживають й розкривають багатий та неповторний світ Марії Примаченко.

Творці прагнули відтворити не тільки її візуальний стиль, а й емоційну атмосферу творів, тому анімація передає веселий настрій глядачам, який відчувається і в більшості картинах Примаченко.

Деякі герої “Дивосвіту” майже повністю повторюють свій оригінальний художній образ з картин, але є й такі, що зазнали певних змін. Для повного розкриття сюжету були створені і нові персонажі.

До творчої команди анімаційного проєкту долучилися: режисерка Марина Медвідь, аніматор Михайло Титов, сценаристка Марина Меднікова, композитор Петро Тихонов, продюсер Євген Татарінов, а також відомий український художник-постановник Едуард Кирич.

Ролі озвучували: Олеся Чечельницька, Катерина Сергеєва, Роман Чупіс, Анастасія Жарнікова.

Для створення 10-хвилинної серії вручну зробили понад 4000 малюнків, більшість із яких виконала режисерка Медвідь, а решту – аніматор Титов. Перший епізод створили за 3 місяці, наразі автори мультсеріалу вже мають синопсиси 11 наступних серій.