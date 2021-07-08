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Вийшов перший трейлер «Американських історій жахів»

З'явився перший трейлер серіалу-спін-офу "Американської історія жахів".

Четвер, 8 липня 2021, 23:01

Зображення: instagram.com/mrrpmurphy/

Ролик опублікував співавтор шоу Раян Мерфі.

Як сповіщалося, в травні 2020 року Мерфі повідомив, що працює над створенням спін-оффу серіалу, який отримає назву “Американські історії жахів”. В ньому будуть представлені автономні епізоди, а не ціла сюжетна арка, як в “Американській історії жахів”. Вже 15 липня на FX на Hulu будуть випущені два перших епізоди. Наступні виходитимуть щотижня.

Напередодні Мерфі оголосив зоряний склад проєкту. Зокрема, у ньому знялися Кевін Макхейл, Наомі Гроссман, Біллі Лурд, Метт Бомер, Діллон Бернсайд, Чарльз Мелтон, Денні Трехо, Джон Керол Лінч, Белісса Ескобедо, Рензі Фелиз, Медісон Бейлі, Вірджинія Гарднер, Емі Гребоу Фріман, Аарон Твейт, Гевін Крил, Кайя Гербер, Сьєрра Маккормік, Періс Джексон, Ніко Грітем і Кайл Ред Сильверштейн.

Слідом з’явився і перший трейлер, який демонструє старі і нові обличчя спін-офф “Американської історії жахів”.

 

  • Раніше Раян Мерфі опублікував тизер спін-оффу серіалу “Американська історія жахів”.
Теги: Американські історії жахів, Райан Мерфі, трейлер

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