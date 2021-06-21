Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи.

В основі сюжету серіалу – історія про успішного тренера збірної коледжу з американського футболу Теда Лассо, якого найняли керувати командою Англійської Прем’єр-ліги ФК “Річмонд”. За допомогою “простака з США” господиня клубу (Ханна Уеддінгем), який дістався їй після розлучення, хоче розвалити його, але все не так просто.

Одним з творців серіалу є Джейсон Судейкіс, який зіграв у ньому головну роль. Також серед шоураннерів – Білл Лоуренс, Джейсон Судейкіс, Джо Келлі і Брендан Хант.

Прем’єра серіалу на Apple TV+ відбулося 14 серпня 2020 року. Серіал був продовжений на другий сезон через п’ять днів після прем’єри, а вже у жовтні серіал був продовжений одразу на третій сезон.