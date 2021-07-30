Ролик з’явився на YouTube-каналі студії.
Фільм розповість про замовне вбивство бізнесмена і онука засновника преміального бренду Мауріціо Гуччі, організоване його колишньою дружиною Патріцією Реджіані у 1995 році. Пізніше преса охрестила її “чорною вдовою”. Жінку засудили до 18 років у в’язниці.
Роль Мауріціо Гуччі зіграє Адам Драйвер, а Патриції Реджіані – Леді Гага.
У головних ролях також знялися Аль Пачіно, Джеремі Айронс, Джаред Лето, Сальма Хайек, Рів Карні і Джек Х’юстон. Режисером стрічки виступив Рідлі Скотт.
Крім того, разом з трейлером студія презентувала постери з основними персонажами фільму. Деяких з акторів, наприклад, Джареда Лето складно впізнати.
- У квітні повідомлялось, що у мережі один за одним з’являються кадри зі знімань фільму Рідлі Скотта “Будинок Gucci”. Однак родина засновника бренду незадоволена майбутньою стрічкою.