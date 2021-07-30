Студія MGM опублікувала перший трейлер кримінальної драми Рідлі Скотта "Будинок Гуччі" з Леді Гагою і Джаредом Лето.

Ролик з’явився на YouTube-каналі студії.

Фільм розповість про замовне вбивство бізнесмена і онука засновника преміального бренду Мауріціо Гуччі, організоване його колишньою дружиною Патріцією Реджіані у 1995 році. Пізніше преса охрестила її “чорною вдовою”. Жінку засудили до 18 років у в’язниці.

Роль Мауріціо Гуччі зіграє Адам Драйвер, а Патриції Реджіані – Леді Гага.

У головних ролях також знялися Аль Пачіно, Джеремі Айронс, Джаред Лето, Сальма Хайек, Рів Карні і Джек Х’юстон. Режисером стрічки виступив Рідлі Скотт.

Крім того, разом з трейлером студія презентувала постери з основними персонажами фільму. Деяких з акторів, наприклад, Джареда Лето складно впізнати.