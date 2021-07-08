Ролик опубліковано на YouTube-каналі MGM.

Трейлер надає попередній огляд пригод, які чекають попереду Гомеса, Мортіс, Пагслі, Венсдей та інших членів клану Аддамс, коли вони їдуть у відпустку.

Коли Гомес і Мортіші розуміють, що їхні діти починають переростати потребу в традиціях, включаючи “вечірній ритуальне пережовування”, батько сімейства вирішує діяти швидко. Гомес вирішує скористатися старим кемпером і вся група разом вирушає в дорогу.

Режисерами фільму виступили Грег Тірнан і Конрад Вернон, а продюсерами — Даніель Стерлінг і Елісон О’Брайен.

Персонажів мультфільму озвучили Оскар Айзек, Шарліз Терон, Хлоя Грейс Морец, Нік Кролл, Уоллес Шон, Джейвон Уолтон, Бетт Мідлер і Снуп Догг.

Прем’єра мультфільму призначена на 1 жовтня 2021 року.