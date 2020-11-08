Вийшов посмертний альбом італійського композитора Енніо Морріконе, який пішов з життя в липні 2020 року.

Про це повідомляється на сторінці музичного лейблу сім’ї Морріконе Decca Records в Facebook.

Платівка отримала назву Morricone Segreto. В неї увійшли 27 композицій, серед яких 7 експериментальних композицій Морріконе, які раніше не видавалися. Альбом охоплює творчість Морріконе з 1960-х по 1980-ті, найбільш плідний період в його творчості, а також включає композиції, написані для менш відомих артхаусних, експериментальних і жанрових фільмів.

Крім невиданих речей, в Morricone Segreto потрапили рідкісні треки і альтернативні версії композицій.

Зазначається, що це не чергова “збірка кращого”, а справжня музична подорож найцікавішим періодом кар’єри Морріконе.