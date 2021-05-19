У мережі з'явився тизер серіалу "Дев'ять ідеальних незнайомців" по ​​книзі Ліани Моріарті.

Відео опубліковано на YouTube-каналі стрімінгового сервісу Hulu.

У центрі сюжету – гості таємничого курорту “Будинок Транквіллум”, який розташований в лісі. Зовні спокійне місце приховує чимало загадок, але туристи не здогадуються про них.

Роль господині курорту виконала Ніколь Кідман. У серіалі також знялися Мелісса Маккарті, Люк Еванс, Реджина Холл, Боббі Каннавейл, Грейс Ван Паттен, Ашер Кедді, Майкл Шеннон, Самара Вівінг і Мелвін Грегг.

Сюжет заснований на однойменній книзі Ліани Моріарті. Сценарій написали Девід Е. Келлі, Джон Генрі Баттерворт і Саманта Штраус. Баттерворт і Штраус також стали шоураннерами проєкту.

Серіал “Дев’ять ідеальних незнайомців” вийде на Hulu 18 серпня.