Ролик опубліковано на YouTube-каналі компанії.

В основу лягли мемуари письменника, венчурного капіталіста Джей Ді Венса, які мають назву “Елегія хіллбіллі. Історія життя однієї родини в умовах кризи”.

У фільмі Емі Адамс, Гленн Клоуз, Габріель Бассо, Хейлі Беннетт, Фріда Пінто, Бо Хопкінс.

За сюжетом колишній морський піхотинець Джей Ді Венс (Габріель Бассо), який успішно навчається в Єльському університеті і вже готується отримати роботу, про яку давно мріяв, відчуває сімейну кризу і змушений повернутися на малу батьківщину в Аппалачі.

Удома йому доведеться знову зіткнутися з матір’ю Бев (Емі Адамс), відносини з якою зіпсувала її наркотична залежність. У цьому йому повинні допомогти спогади про бабусю (Гленн Клоуз), яка його виростила.

Прем’єра запланована на 24 листопада 2020 року на Netflix. Також компанія хоче випустити фільм в обмежений прокат у кінотеатрах.