Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи.

Шоу розробили Естер Мартінес Лобато й Алекс Піна, творці іспанського проєкту “Паперовий будинок”.

Серіал розповість про секс-працівниць Корал (Вероніка Санчес), Венді (Лалі Еспосіто) і Джині (Яни Прадо).

За сюжетом дівчата відправляються в дику і шалену подорож в спробі втекти від свого колишнього сутенера і його колег. Після серії травм і суперечок, героїні повернулися з новим планом.

Перший сезон вийшов у березні цього року і складався з восьми епізодів. Новий сезон з’явиться на платформі 23 липня цього року на Netflix.