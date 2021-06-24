Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи.
Шоу розробили Естер Мартінес Лобато й Алекс Піна, творці іспанського проєкту “Паперовий будинок”.
Серіал розповість про секс-працівниць Корал (Вероніка Санчес), Венді (Лалі Еспосіто) і Джині (Яни Прадо).
За сюжетом дівчата відправляються в дику і шалену подорож в спробі втекти від свого колишнього сутенера і його колег. Після серії травм і суперечок, героїні повернулися з новим планом.
Перший сезон вийшов у березні цього року і складався з восьми епізодів. Новий сезон з’явиться на платформі 23 липня цього року на Netflix.
- Напередодні студія Warner Bros. випустила новий трейлер бойовика “Загін самогубців: Місія навиліт”.