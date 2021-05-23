Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи.

У центрі сюжету знову виявиться латиноамериканський підліток Віктор Салазар, який продовжує розбиратися зі своїм дорослішанням і сексуальністю, шукає прийняття у своїй сім’ї і вирішується на камінг-аут. У другому сезоні автори сценарію – Елізабет Бергер і Айзек Аптакер – продовжать розвивати романтичну лінію Віктора і його однокласника Бенджі

Головні ролі грають Майкл Чіміно і Джордж Сір. Також в проєкті знялися Рейчел Хилсон, Ентоні Терпів, Бебе Вуд, Мейсон Гудінг та інші.

Серіал вийде на Hulu 11 червня.