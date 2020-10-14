В Мережі з'явився перший трейлер екранізації гри Monster Hunter: World від студії Capcom. Головну роль у стрічці зіграла американська акторка Міла Йовович

Ролик з’явився на YouTube-каналі вебсайту IGN, який спеціалізується на інформації про відеоігри та фільми.

Головні ролі у стрічці зіграли Міла Йовович, Тоні Джаа, репер Tи-Ай, Рон Перлман і Дієго Бонета. Режисером виступив чоловік Йовович – Пол Вільям Скотт Андерсон, який зняв кілька частин “Оселі зла”.

За сюжетом стрічки, лейтенант Артеміс (Йовович) і її солдати потрапляють в паралельний світ, населений монстрами. Для виживання бійці об’єднуються з так званим мисливцем (Тоні Джаа), який вміє вбивати тварюк.

Раніше стало відомо, що прем’єру стрічки перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Вона мала відбутися у вересні поточного року.