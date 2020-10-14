Ролик з’явився на YouTube-каналі вебсайту IGN, який спеціалізується на інформації про відеоігри та фільми.
Головні ролі у стрічці зіграли Міла Йовович, Тоні Джаа, репер Tи-Ай, Рон Перлман і Дієго Бонета. Режисером виступив чоловік Йовович – Пол Вільям Скотт Андерсон, який зняв кілька частин “Оселі зла”.
За сюжетом стрічки, лейтенант Артеміс (Йовович) і її солдати потрапляють в паралельний світ, населений монстрами. Для виживання бійці об’єднуються з так званим мисливцем (Тоні Джаа), який вміє вбивати тварюк.
Раніше стало відомо, що прем’єру стрічки перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Вона мала відбутися у вересні поточного року.
- Стрімінговий сервіс Netflix офіційно анонсував серіал за мотивами хорор-ігор Resident Evil (укр. “Оселя зла”).